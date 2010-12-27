Проект направлен на популяризацию детского футбола.

В пятницу, 29 ноября, в Петербурге пройдёт финал уникального конкурса красоты "Миссис футбольная мама". Мероприятие проходит в Северной столице третий год подряд.

В финале победительницу выберут известные спортсмены. Возглавляет жюри тренер "Зенита-2" Владислав Радимов. Отмечается, что этот конкурс направлен на популяризацию детского футбола и помощь мамам, которые посвящают свою жизнь спортивному ребёнку. В 2019 на конкурс подало заявки около сотни женщин.

Финальное мероприятие состоится 29 ноября в "Большом ресторане Цинь". Главный приз поездка в Париж.

Ранее мы сообщали о том, что на фестивале электронной музыки в Петербурге голосовой помощник "Алиса" выступит с DJ-сетом.

Фото:Football MOM (Футбольная Мама MRS Football)/вк