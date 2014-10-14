В Петербурге в понедельник обещают метель

В МЧС предупредили о гололедице.

В понедельник, 13 декабря, в Петербурге ожидаются сильные осадки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".

Ночью обещают метель и даже бурю. Днем погода улучшится. Однако на дорогах образуется гололедица. Поэтому в МЧС горожанам рекомендуют отказаться от поездок на автомобилях. Лучше всего выбрать удобную обувь, которая не будет скользить.

Температура воздуха в начале недели опустится до нуля градусов. Порывы ветра будут достигать 7 метров в секунду.

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленинградском зоопарке альпака Шарлотка впервые увидела снег.

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