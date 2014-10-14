В Петербурге в понедельник обещают метель

В понедельник, 13 декабря, в Петербурге ожидаются сильные осадки. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону со ссылкой на ФГБУ "Северо-Западное УГМС".
Ночью обещают метель и даже бурю. Днем погода улучшится. Однако на дорогах образуется гололедица. Поэтому в МЧС горожанам рекомендуют отказаться от поездок на автомобилях. Лучше всего выбрать удобную обувь, которая не будет скользить.
Температура воздуха в начале недели опустится до нуля градусов. Порывы ветра будут достигать 7 метров в секунду.
Ранее на Piter.tv сообщили, что в Ленинградском зоопарке альпака Шарлотка впервые увидела снег.
Фото: Pexels
Обсуждение ( 1 ) Посмотреть все
Здравствуйте. Прошу о помощи.
Сейчас ищу любую работу, но пока ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Одолжить просто не у кого.
Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!
Номер моей карты: 4469 1573 1208 4571
Заранее большое человеческое спасибо.