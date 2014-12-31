В Петербурге 26 котельных Минобороны ждет обновление

Некоторые из них переведут на природный газ.

В Петербурге 26 котельных Министерства обороны ждет обновление. Об этом 23 сентября на заседании городского правительства заявил председатель комитета по энергетике и инженерному обеспечению Андрей Бондарчук.

Объекты теплоснабжения обновят в 2023-2024 годах. Работы предусматривают обновление котельного и насосного оборудования, установку систем автоматизации и диспетчеризации, ремонт тепловых сетей. Котельные расположены в Петербурге, Петергофе и Пушкине. Три котельных, расположенных Ломоносове, Кронштадте и Осиновой Роще, переведут на природный газ. Источники будут законсервированы, а на их месте построят современные блочно-модульные котельные.

К 2026 году практически все городские котельные будут работать на экологичном топливе, сообщили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Ранее мы писали, что в Петербурге из эксплуатации выведут четыре изношенные котельные.

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