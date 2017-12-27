В Петербурге утверждена программа капремонта дорог до 2022 года

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга утвердил Адресную программу капитального ремонта дорог на 2018-2022 гг.

КРТИ Санкт-Петербурга утвердил Адресную программу капитального ремонта дорог на 2018-2022 гг. В 2018 году на капитальный ремонт автомобильных дорог из бюджета города выделено 1,18 млрд руб, об этом стало известно 22 января на сайте КРТИ.

Всего Адресная программа капитального ремонта дорог предусматривает в 2018 году работы на 26 объектах. В перечень вошли 10 переходящих объектов, работы по которым начались в 2016-2017 гг. Это Ярославский пр., ул. Салова от Софийской ул. до Волковского пр., участок Шлиссельбургского шоссе, пр. Стачек от пр. Маршала Жукова до ул. Лени Голикова и ряд других.

К тому же в 2018 году начнется работа по новым объектам, в частности, на Складской улице. Также будет проводиться капремонт трамвайных путей на пр. Авиаконструкторов, Среднеохтинскому пр. и Петергофском шоссе.

В КРТИ отметили, что во время капремонта не только устранят колейность и заменят покрытие. В нормативное состояние собираются привести всю дорожную конструкцию, включая ремонт инженерных коммуникаций – водо- и теплоснабжения, водоотведения и др. в зоне дорожных работ.

В 2017 году был проведен капитальный ремонт 28 объектов на общую сумму 1,6 млрд руб., в том числе по 10 объектам работы были полностью завершены.

Проведение ремонта и капитального ремонта дорожных покрытий выполняется в условиях ограничений движения либо с полным закрытием движения транспортных средств.