За неделю из Петербурга вывезли больше двух тонн нефтесодержащих отходов

В общей сложности экологи выписали штрафов на сумму 424 500 рублей.

В четверг, 5 декабря, стало известно, что в Петербурге утилизировали около двух тонн нефтесодержащих отходов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

Как оказалось, только с 25 ноября по 1 декабря экологи получили 198 обращений о загрязнениях. Специалисты выезжали на вызовы 37 раз. В итоге СПб ГУП "Экострой" утилизировал 2200 килограмма нефтесодержащих отходов.

Кроме того, 12 единиц бесхозных ёмкостей, а также 3 килограмма ртутьсодержащих отходов вывезли с Полюстровского проспекта и проспекта Маршала Блюхера.

Также по-традиции петербуржцы открыли зимний сезон разбитыми градусниками. Специалисты замерили содержание паров ртути в воздухе после разлива из разбитых термометров по 19 адресам.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржец лишился трех пальцев после взрыва фонарика-гранаты.

Фото:пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности