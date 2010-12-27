За неделю из Петербурга вывезли больше двух тонн нефтесодержащих отходов

В четверг, 5 декабря, стало известно, что в Петербурге утилизировали около двух тонн нефтесодержащих отходов. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.
Как оказалось, только с 25 ноября по 1 декабря экологи получили 198 обращений о загрязнениях. Специалисты выезжали на вызовы 37 раз. В итоге СПб ГУП "Экострой" утилизировал 2200 килограмма нефтесодержащих отходов.
Кроме того, 12 единиц бесхозных ёмкостей, а также 3 килограмма ртутьсодержащих отходов вывезли с Полюстровского проспекта и проспекта Маршала Блюхера.
Также по-традиции петербуржцы открыли зимний сезон разбитыми градусниками. Специалисты замерили содержание паров ртути в воздухе после разлива из разбитых термометров по 19 адресам.
Ранее мы сообщали о том, что петербуржец лишился трех пальцев после взрыва фонарика-гранаты.
Фото:пресс-служба Комитета по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
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