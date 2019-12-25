В Петербурге установили информационный стенд с ошибкой

Об этом рассказали петербуржцы.

Очередной неверный информационный стенд заметили горожане в Приморском районе и сообщили об этом в социальных сетях. На одном из стендов перепутали остановки общественного транспорта.

Петербурженка уточнила, что на пересечении Долгоозёрной и Парашютной улиц установили стенд "Остановка "Ул. Маршала Новикова", когда как остановка называется "Долгоозёрная улица". Однако отметка "Вы здесь" расположена правильно, ошибка только в названии. Указанная на стенде остановка располагается немного дальше – на соседнем перекрестке.

Ранее мы писали, что на остановке в Петербурге заметили указатель с ошибкой в имени героя ВОВ.

Фото: vk.com/spb_today