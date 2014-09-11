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В Петербурге уменьшилось количество ипотечников после изменения льготной программы
Сегодня, 13:53
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В Петербурге уменьшилось количество ипотечников после изменения льготной программы

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В августе ипотечные кредиты взяли 5948 человек.

Ипотечные кредиты теряют востребованность среди россиян – в августе этого года горожане взяли 135 тысяч ипотечных кредитов. Показатели на 4% меньше, чем в июле и на 22% меньше, чем в июне. Данные привела компания "Объединенное Кредитное Бюро" (ОКБ). 

В Петербурге в августе ипотечные кредиты взяли 5948 человек, в июле – 6064 человек. По сравнению с показателями августа прошлого года число выданных ипотечных кредитов уменьшилось на 24%. 

Директор ОКБ Артур Александрович уверен, что спад ипотечного кредитования напрямую связан с завершением в июле программы льготного кредитования по старым условиям. 

Новые параметры программы сделали льготную ипотеку практически недоступной для Москвы, Московской области и Петербурга, где традиционно берут больше всего кредитов. Также на снижение выдач повлиял рост ключевой ставки, который привел к повышению процентных ставок.

Артур Александрович,  директор ОКБ

Ранее мы писали, что в России выдача кредитов по семейной ипотеке выросла за год на 34%.

Фото: Piter.tv

Теги: ипотека, льготное кредитование
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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