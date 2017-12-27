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В Петербурге у подполковника ЗВО за 40 минут угнали Mazda за 1,3 млн рублей
Сегодня, 14:02
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Asyaromanenkova
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В Петербурге у подполковника ЗВО за 40 минут угнали Mazda за 1,3 млн рублей

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На Народной улице у подполковника ЗВО угнали иномарку, стоящую больше миллиона рублей. Без присмотра Mazda стояла всего около сорока минут.

В Северной столице подполковника ЗВО оставили без иномарки. Около полуночи в четверг, 11 января, в полицию обратился 50-летний начальник отделения управления боевой подготовки штаба ЗВО. Он рассказал, что от дома на Народной улице неизвестные угнали его Mazda CX-5.

Автомобиль пропал примерно за три часа до обращения мужчины в полицию. Как сообщает "Фонтанка", без присмотра машина стояла около сорока минут. Однако угонщикам хватило времени, чтобы уехать на авто 2014 года выпуска.

Подполковник оценил свою пропавшую машину в 1,3 миллиона рублей. Полиция выясняет подробности инцидента.

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Теги: новости спб , происшествия спб , угон машины
Категории: Происшествия

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