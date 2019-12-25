В Петербурге тёплые и солнечные дни сменятся похолоданием до +3 градусов

Ближайшие два дня воздух прогреется до +11..+12 градусов.

Атмосферный фронт, скользящий вдоль северных границ нашего региона, вмешался в формирование погоды в Петербурге. После нескольких теплых дней в город снова вернется похолодание. Об этом сообщило ФГБУ "Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды"

Так в пятницу, 27 марта, будет слабый юго-западный и западный ветер, воздух прогреется до +9-11 градусов. В субботу, 28 марта, будет по-прежнему тепло (до +12 градусов, но уже облачно с прояснениями. А вот 29 марта днём столбик термометра не поднимется выше +1..+3 градусов.

Облака в Петербург пригнал атмосферный фронт, пояснил ведущий специалист ООО "Центр Фобос" Михаи Леус в своём Facebook.

Фото: Piter.TV