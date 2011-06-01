В Петербурге суточное число заболевших COVID-19 не превышает 2 тысяч человек

За сутки ковидом заболели 1 968 человек (накануне – 2 012 человек).

В Петербурге на протяжении нескольких дней снижается суточное число заболевших коронавирусом – сегодня оно не превышает 2 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные оперштаба по борьбе с COVID-19.

За сутки ковидом заболели 1 968 человек (накануне – 2 012 человек), выздоровели – 687 человек и 60 человек не победил вирус.

С начала пандемии в городе коронавирусом заболели 817 276 человек, победили вирус 758 301 человек и 26 946 человек скончались из-за коронавируса.

Также в городе уменьшилось суточное число госпитализированных пациентов с ковидом. За сутки с коронавирусом госпитализировали 270 человек, а выписали 128 человек. В настоящее время в больницах находится 5 871 человек (свободно 47% инфекционных коек).

Фото: Piter.TV