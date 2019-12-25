За четыре года число детей на семейном обучении увеличилось с 900 до 2 тысяч человек.

В среду, 5 февраля, стало известно о том, что в Петербурге существенно возросло количество детей, находящихся на домашнем обучении. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

По данным специалистов, за четыре года число детей на семейном обучении увеличилось с 900 до 2 тысяч человек. Известно, что такое образование чаще всего выбирают из-за того, что ребенок не может посещать школу. Начальник отдела общего образования городского комитета по образованию Анна Грубская отметила, что речь идет не только о медицинских показаниях, но и об интенсивных занятиях спортом или творческой деятельностью.

При этом любой ученик на домашнем образовании обяpан проходить аттестацию в закрепленной школе.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге из-за коронавируса отменили деловой форум.

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