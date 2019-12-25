В Петербурге из-за коронавируса отменили деловой форум

При этом отмечается, что соревнования по шахматам на кубок генерального консульства КНР в Петербурге, состоятся 23—24 февраля.

В среду, 5 февраля, стало известно, что в Петербурге отменили деловой форум из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на городской комитет по внешним связям.

Известно, что Смольный отменил в частности концерт в честь Китайского Нового года и торгово-деловой форум с участием делегации из города Таншань. Однако турнир по шахматам состоится. На нём будут соревноваться за кубок генерального консульства КНР в Петербурге. Состязания состоятся 23—24 февраля.

Напомним, что губернатор Александр Беглов распорядился открыть в городе оперативный штаб, в котором будут следить за распространением бушующего коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что зоной карантина для эвакуированных из Китая Россиян станет Тюменская область.

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