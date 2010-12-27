В Петербурге будут судиться две проектные организации — "Метрогипротранс" и "Ленметрогипротранс"

Московская проектная организация "Метрогипротранс" подало иск на петербургский научно-исследовательский проектно-изыскательский институт "Ленметрогипротранс" в лице генерального директора Владимира Маслака. Исковое заявление зарегистрировал Арбитражный суд Петербурга и области.
По данным, опубликованным в материалах картотеки арбитражных дел, истец требует с ответчика более 590 млн рублей, однако "Фонтанка.ру" утверждает, что сумма на самом деле гораздо меньше.
В сентябре УФАС по Петербургу приостановило конкурс на проектирование коричневой ветки метро, этим должно было заниматься АО "Ленметрогипротранс", но заявка победителя не соответствовала требованиям конкурсной документации.
Спустя месяц сообщалось о том, что московская компания хотела купить предприятие "Ленметрогипротранс", но получила отказ.
Фото: Piter.TV
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