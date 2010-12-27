  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге будут судиться две проектные организации — "Метрогипротранс" и "Ленметрогипротранс"
Сегодня, 22:45
103
nadezhda_sib

В Петербурге будут судиться две проектные организации — "Метрогипротранс" и "Ленметрогипротранс"

0 0

Исковое заявление подано на физическое лицо - гендиректора петербургской организации.

Московская проектная организация "Метрогипротранс" подало иск на петербургский научно-исследовательский проектно-изыскательский институт "Ленметрогипротранс" в лице генерального директора Владимира Маслака. Исковое заявление зарегистрировал Арбитражный суд Петербурга и области. 

По данным, опубликованным в материалах картотеки арбитражных дел, истец требует с ответчика более 590 млн рублей, однако "Фонтанка.ру" утверждает, что сумма на самом деле гораздо меньше. 

В сентябре УФАС по Петербургу приостановило конкурс на проектирование коричневой ветки метро, этим должно было заниматься АО "Ленметрогипротранс", но заявка победителя не соответствовала требованиям конкурсной документации. 

Спустя месяц сообщалось о том, что московская компания хотела купить предприятие "Ленметрогипротранс", но получила отказ. 

Фото: Piter.TV 

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии