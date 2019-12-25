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В Петербурге суды рассмотрят три дела нарушителей на ЕГЭ
Сегодня, 21:44
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smirenny

В Петербурге суды рассмотрят три дела нарушителей на ЕГЭ

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Школьников уже признавали виновными в суде, но до штрафов пока не доходило.

Как стало известно в понедельник, 27 июля, мировые суды некоторых районов Петербурга рассмотрят три дела об административных нарушениях школьниками на ЕГЭ.

Заседания пройдут в Калининском, Курортном и Василеостровском районном суде. Отмечается, что в Василеостровском районе мировой судья привлек нарушителя к ответственности, но само решение суда еще не опубликовано. Напомним, что попытка пронести телефон или шпаргалку на Единый Государственный Экзамен попадает под пункт 4 статьи 19.30 КоАП РФ (Умышленное искажение результатов государственной итоговой аттестации). 

Ранее мы писали, что два петербуржца набрали 300 баллов по трем предметам.

Фото: pixabay

Теги: егэ, мировой суд, суд петербурга, судебное разбирательство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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