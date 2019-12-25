В Петербурге суд заблокировал видео с руферами и зацеперами во "Вконтакте"

По мнению прокурора, они оказывают "негативное влияние на духовное, психическое, нравственное и физическое воспитание несовершеннолетних".

В четверг, 6 мая, Калининский суд Петербурга запретил нескольких страниц в социальной сети "ВКонтакте" по административному иску прокурора. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

По сообщению службы, прокурор направил в суд иск с требованием запретить распространение видеороликов, которые оказывают "негативное влияние на духовное, психическое, нравственное и физическое воспитание несовершеннолетних".

Две из четырех ссылки на видеоролики содержат информацию, которую относят к "Self-harm", молодежной субкультуре, побуждающую к причинению вреда собственному здоровью. Две другие ссылки - к субкультуре под названием "Roofing" и зацеперах.

Суд удовлетворил административное исковое заявление.

Недавно мы писали, что петербургский суд не стал закрывать интернет-портал по продаже сигарет. Прокурор Петродворцового суда настаивал на том, что табачную продукцию могут приобрести дистанционно дети. Однако решение было принято обратное, потому что собственник Олег Педан подал на апелляцию. Владелец портала доказал, что, раз иск рассматривался в его отсутствие, то решение нельзя признавать легитимным.

Ранее Piter.tv писал, что петербургский суд запретил пять аниме на шести сайтах.

Фото: Piter.tv

