В Петербурге суд рассмотрит иск о возвращении статуса "гайд-парка" Марсову полю

Представители петербургского "Яблока" пытаются через суд оспорить решение Смольного об отзыве статуса "гайд-парка" у Марсова поля.

На этой неделе в Санкт-Петербурге состоится предварительное рассмотрение иска партии "Яблоко" против Правительства города. Яблочники Борис Вишневский и Александр Кобринский пытаются опротестовать решение Смольного о лишении Марсова поля статуса "гайд-парка". Напомним, что этот статус позволял людям проводить митинги в центре Петербурга без предварительного согласования. Однако месяц назад по решению чиновников Марсово поле перестало быть "гайд-парком".

Предварительное рассмотрение иска состоится 16 октября. В документах, поданных в суд представителями "Яблока", дается ссылка на Постановление Конституционного Судао недопустимости определения на всей территории субъекта Российской Федерации лишь единичных специально отведённых мест. При этом "гайд-парк" на Марсовом поле фактически был единичной протестной площадкой в Северной столице.

"Учитывая сформулированную Конституционным Судом позицию, согласно которой количество таких площадок должно соответствовать административному (муниципальному) делению субъекта федерации, мы с Борисом Вишневским обратились с административным иском, в котором требуем признать решение о ликвидации «гайд-парка» на Марсовом поле незаконным и недействующим", — рассказал Александр Кобринский.