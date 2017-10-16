В Петербурге суд рассмотрит иск о возвращении статуса "гайд-парка" Марсову полю

На этой неделе в Санкт-Петербурге состоится предварительное рассмотрение иска партии "Яблоко" против Правительства города. Яблочники Борис Вишневский и Александр Кобринский пытаются опротестовать решение Смольного о лишении Марсова поля статуса "гайд-парка". Напомним, что этот статус позволял людям проводить митинги в центре Петербурга без предварительного согласования. Однако месяц назад по решению чиновников Марсово поле перестало быть "гайд-парком".
Предварительное рассмотрение иска состоится 16 октября. В документах, поданных в суд представителями "Яблока", дается ссылка на Постановление Конституционного Судао недопустимости определения на всей территории субъекта Российской Федерации лишь единичных специально отведённых мест. При этом "гайд-парк" на Марсовом поле фактически был единичной протестной площадкой в Северной столице.