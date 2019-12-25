В Петербурге студента ударили ножом ради банковской карты

Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

В воскресенье, 20 сентября, стало известно о том, что в Петербурге на студента напали с ножом из-за банковской карты. Об этом сообщает пресс-служба главного управления МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел в минувшую пятницу, 18 сентября, в Московском районе на улице Орджоникидзе. Конфликт произошел между 22-летним безработным петербуржцем и 21-летним студентом. Нападавший ударил его ножом и забрал банковскую карту.

Студента госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Нападавшего задержали.

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