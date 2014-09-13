В Петербурге стоимость программы ОМС увеличили почти на 10 млрд рублей

В следующем году деньги из городского бюджета пойдут также на льготное лекарственное обеспечение - 2,5 млрд рублей, закупку оборудования - 3,4 млрд и капремонт медучреждений - 1,75 млрд.

Финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования (ОМС) в Петербурге увеличат почти на 10 млрд рублей в этом году. Так, общая стоимость программы в 2021 году составит 184 млрд рублей. Об этом рассказали в понедельник, 6 декабря, в пресс-службе Смольного.

Дополнительные средства Петербургу выделили Правительство России и Федеральный фонд ОМС. Отмечается, что они пойдут в том числе и на оказание помощи пациентам с коронавирусной инфекцией и проведение углублённой диспансеризации переболевших. Так, вместе с поступившими федеральными средствами средств стоимость только бюджетной части Территориальной программы ОМС увеличивается на 1,47 млрд рублей.

В следующем году она вырастет на 9,1 млрд рублей - до 193 млрд. Деньги из городского бюджета пойдут также на льготное лекарственное обеспечение - 2,5 млрд рублей, закупку оборудования - 3,4 млрд и капремонт медучреждений - 1,75 млрд. В Смольном добавили, что увеличатся нормативы на посещения на дому выездными патронажными бригадами и посещения по паллиативной помощи.

Ранее в "РЖД-Медицина" в Петербурге появился центр компьютерной томографии. Сделать томографию в центре могут петербуржцы, у которых есть подозрения на коронавирус.

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