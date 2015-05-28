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В Петербурге стартуют показы документального кино Сербии
Сегодня, 11:14
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alexandra08
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В Петербурге стартуют показы документального кино Сербии

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Жители Петербурга увидят кинокартины в рамках Дней культуры Республики Сербской.

В четверг, 10 мая, в киноцентре "Родина" состоятся показы документального кино Сербии. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по культуре. Вход на все сеансы -  свободный.

Жители Петербурга увидят кинокартины в рамках Дней культуры Республики Сербской. Зрителям покажут четыре киноленты в четверг 10 мая. Это будут картины "Мой Милан", "Сувенир", "Солнце и проволока" и "Букварь нравоучений". 

В пятницу, 11 мая, петербуржцы увидят фильмы: "Быть или не быть Иваном Хити" Бранко Лазича и "Мосты Танаки" Снежана Лаловича. В субботу 12 мая состоится показ фильма "Душу не убили", режиссера Мира Лолича Мочевича. Кинокартина рассказывает о том, что происходило с сербским народом в XX веке. 

Фото: Киноцентр "Родина" / официальный сайт.

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Категории: Новости СПб

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