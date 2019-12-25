В Петербурге стартует XXVIII сезон фестиваля "Дворцы Санкт-Петербурга"

Фестиваль откроет премьера уникальной программы.

Вечером в четверг, 27 августа, пройдет онлайн-трансляция премьеры музыкальной антологии Уильяма Шекспира "Ромео и Джульетта" из зала Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени барона А.Л. фон Штиглица.

Концерт откроет XXVIII сезон фестиваля "Дворцы Санкт-Петербурга". Роли главных героев исполнят Марат Шамиунов и Ирина Перрен. рители насладятся нежными акварельными красками хореографии под музыку Чайковского, страстными яркими оттенками музыки Прокофьева. Особым подарком для зрителей станет композиция на полюбившуюся широкой публике музыку классика XX века композитора Нино Рота из киношедевра Франко Дзеффирелли. Мероприятие пройдет при поддержке комитета по культуре и комитета по печати и взаимодействию со СМИ.

Трансляция начнется в 19:30 по ссылке.

Фото: пресс-служба фестиваля