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Международный музыкальный фестиваль "Дворцы Санкт-Петербурга" стартует 9 октября
Сегодня, 12:12
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Международный музыкальный фестиваль "Дворцы Санкт-Петербурга" стартует 9 октября

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Слушатели услышат мелодии из кинокартин "Шербурские зонтики" и "Девушки из Рошфора" и другие работы композитора.

В Петербурге сегодня, 9 октября. открывается музыкальный фестиваль. Он продлится до 27 ноября. В программу международного проекта "Дворцы Санкт-Петербурга" входят выступления Александра Михайлова (тенор, Мариинский театр), Ованнеса Нерсесяна (бас, Армения), Кьяры Таиджи (сопрано, Италия).

Первых участников фестиваля примут в Михайловском замке Русского музея. Здесь состоится концерт в честь Мишеля Леграна. Именно его музыку и исполнят солисты. 

Слушатели услышат мелодии из кинокартин "Шербурские зонтики" и "Девушки из Рошфора" и другие работы композитора.

Ранее на Piter.tv: на этих выходных в Ботаническом саду проходит фестиваль клена.

Фото: Pxhere

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Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб,

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