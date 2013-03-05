Международный музыкальный фестиваль "Дворцы Санкт-Петербурга" стартует 9 октября

Слушатели услышат мелодии из кинокартин "Шербурские зонтики" и "Девушки из Рошфора" и другие работы композитора.

В Петербурге сегодня, 9 октября. открывается музыкальный фестиваль. Он продлится до 27 ноября. В программу международного проекта "Дворцы Санкт-Петербурга" входят выступления Александра Михайлова (тенор, Мариинский театр), Ованнеса Нерсесяна (бас, Армения), Кьяры Таиджи (сопрано, Италия).

Первых участников фестиваля примут в Михайловском замке Русского музея. Здесь состоится концерт в честь Мишеля Леграна. Именно его музыку и исполнят солисты.

Слушатели услышат мелодии из кинокартин "Шербурские зонтики" и "Девушки из Рошфора" и другие работы композитора.

Ранее на Piter.tv: на этих выходных в Ботаническом саду проходит фестиваль клена.

Фото: Pxhere