В Петербурге три дня будут проходить Дни Шотландии

Активное участие в них примут школьники.

В Петербурге начались Дни Шотландии, они продлятся три дня. Подробности рассказала пресс-служба комитета по внешним связям города.

Церемония открытия состоялась в четверг, 30 января, в Российской национальной библиотеке. С приветственным словом гостям из Шотландии выступил председатель комитета Евгений Григорьев. Он отметил, что в годы блокады шотланды поддерживали ленинградцев, посылали им письма солидарности, а также помогали с продовольствием и боеприпасами.

На открытии подвели итоги художественного конкурса по мотивам работ Вилльяма Мактаггарта - шотландского художника-импрессиониста и конкурса эссе, в котором участвовали школьники Петербурга.

В пятницу, 31 января, делегация Шотландии возложит цветы к монументу ""Памяти моряков Полярных конвоев 1941-1945 гг.". Перед этим шотландская художница Диана Макки передаст свои картины колледжу Академии им.адмирала С.О.Макарова. Также возложение цветов пройдет на Пискаревском мемориальном кладбище.

В заключительный день, 1 февраля, будут подведены итоги традиционного конкурса "Знаешь ли ты Шотландию?". Участниками стали ученики около 40 школ. Победители отправятся в одно в королевство Великобритании.

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