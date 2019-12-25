В Петербурге со стрельбой поймали похитителей бензина на ВАЗ

Правоохранители попытались остановить данный автомобиль, но требование было проигнорировано.

В воскресенье, 15 ноября, в Выборгском районе Петербурга полицейские поймали мужчин на ВАЗ, которые похитили бензин с АЗС. Об этом сообщил "Дорожный инспектор".

Около 23:10 полицейские заметили на дороге подозрительный автомобиль, который на большой скорости заехал на заправку, которая находится на пересечении Суздальского и Руставели. Через некоторое время поступило сообщение о краже топлива с этой АЗС.

Правоохранители попытались остановить данный автомобиль, но требование было проигнорировано. Полицейские открыли огонь по колесам. Машина была остановлена на пересечении Парашютной улицы и дороги на Каменку. В авто находились 28-летний водитель и 24-летний пассажир.

Фото: Дорожный инспектор