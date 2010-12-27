В Петербурге сняли эпичное фэнтези

В Северной столице завершились съемки фильма "Легенды Петербурга.Ключ времени".

Сюжет картины про тайны Петербурга на самом деле пронизан мистическими историями. Ксюша рано осталась без родителей, и ее удочерили писатель и художница. На первый взгляд кажется, что это завязка обычной российской мелодрамы, но не тут-то было: враждебные сверхъестественные силы вмешиваются в ход истории и хотят разрушить счастье петербургской мечтательницы.

Одним из ключевых мест будет здесь Петропавловская крепость. Именно часы на ее башне должны будут запустить добрые друзья в борьбе с ведьмиными чарами, нежитью и черной завистью.

Съемки картины начались еще в сентябре и проходили на улицах города и в исторических местах Петербурга и Ленобласти. В картине участвуют: Павел Трубинер, Любовь Толкалина, Марина Казанкова, Артём Ткаченко и Ксения Алексеева.

Кино про тайны Северной столицы выйдет в прокат в октябре 2018 года.