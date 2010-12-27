В Петербурге скончался композитор и дирижер Борис Темирканов‍

Вторая смерть известного артиста за день.

На 82-ом году жизни умер известный музыкант, главный дирижер симфонического оркестра Кабардино-Балкарской государственной филармонии Борис Темирканов. По информации от Министерства культуры в республике, долгое время композитор серьезно болел. Медикам Северной столицы не удалось спасти артиста.

Отметим, что похоронят Бориса Темирканова на родной земле. на данный момент информации о дате и месте прощания не сообщается. В ближайшее время родственники займутся транспортировкой тела.

Добавим, что в Санкт-Петербурге композитор служил в Михайловском театре. В то время заведение называлось театр оперы и балета имени Мусоргского. Также Борис Термаков получил почетную награду России: он признан народным артистом страны.

Напомним, что немногимранее в Москве скончался Николай Караченцов.

Фото: Piter.tv