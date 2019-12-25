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В Петербурге скончался 13-летний капитан следж-хоккейной команды "Red Rocket"
Сегодня, 21:17
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smirenny

В Петербурге скончался 13-летний капитан следж-хоккейной команды "Red Rocket"

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Родители и врачи боролись за жизнь мальчика.

Ушел из жизни капитан детской следж-хоккейной команды "Red Rocket" Рафаэль Зиновьев, сообщила пресс-служба комитета по физической культуре.

Отец мальчика Дмитрий Зиновьев рассказал 78.ru, что у Рафаэля с детства шунт, который отводил жидкость от головного мозга. Произошло сдавливание мозга, из-за этого остановилось дыхание. Родители, а позже врачи пытались спасти жизнь мальчику. 

Потом в больнице ему сделали операцию на шунт, выпустили жидкость, просто немного не справился

поделился Дмитрий Зиновьев.

В группе "Ска-Стрела" отметили, что капитан команды хотел быть похожим на Харламова и Лаврова, мечтал поступить в МГИМО и выступить на Паралимпиаде. 

Рафаэль жил без оглядки, в полную силу. Его открытую улыбку невозможно забыть... Приносим соболезнования родителям, семье. Скорбим вместе с вами...

говорится в публикации.

Ранее мы писали, что лжеврач украла 800 тысяч рублей у 94-летнего петербуржца.

Фото: instagram.com/rafael_zinovev

Теги: red rocket, следж-хоккейная команда
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Спорт, Хоккей,

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