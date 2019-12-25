В Петербурге скончался 13-летний капитан следж-хоккейной команды "Red Rocket"

Родители и врачи боролись за жизнь мальчика.

Ушел из жизни капитан детской следж-хоккейной команды "Red Rocket" Рафаэль Зиновьев, сообщила пресс-служба комитета по физической культуре.

Отец мальчика Дмитрий Зиновьев рассказал 78.ru, что у Рафаэля с детства шунт, который отводил жидкость от головного мозга. Произошло сдавливание мозга, из-за этого остановилось дыхание. Родители, а позже врачи пытались спасти жизнь мальчику.

Потом в больнице ему сделали операцию на шунт, выпустили жидкость, просто немного не справился поделился Дмитрий Зиновьев.

В группе "Ска-Стрела" отметили, что капитан команды хотел быть похожим на Харламова и Лаврова, мечтал поступить в МГИМО и выступить на Паралимпиаде.

Рафаэль жил без оглядки, в полную силу. Его открытую улыбку невозможно забыть... Приносим соболезнования родителям, семье. Скорбим вместе с вами... говорится в публикации.

Ранее мы писали, что лжеврач украла 800 тысяч рублей у 94-летнего петербуржца.

Фото: instagram.com/rafael_zinovev