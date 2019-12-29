Синоптики ждут очередной температурный рекорд в Петербурге

Последний рекорд был зафиксирован в 1997-м году.

В первый рабочий весенний день Петербург может установить температурный рекорд. Об этом в Facebook

Леус уточнил, что 2 марта Петербург будет ощущать на себе влияние периферии циклонического вихря. В течение дня в городе будет облачно и временами дождливо. Ветер будет дуть со скоростью 4-9 м/с. Несмотря на повышение атмосферного давления до 752 мм ртутного столба, оно все равно будет ниже нормы.

Воздух прогреется до +4..+6 градусов. Рекорд был установлен в 1997-м году, тогда столбик термометра поднялся до 5,4 градуса.

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