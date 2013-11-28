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СМИ сообщают об утренних обысках у активистов и муниципальных депутатов в Петербурге
Сегодня, 11:34
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Butenko

СМИ сообщают об утренних обысках у активистов и муниципальных депутатов в Петербурге

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По данным журналистов, действия силовиков связаны с подготовкой оппозиции к несанкционированной протестной акции.

Политические активисты Санкт-Петербурга жалуются на действия силовиков. По данным Znak.com, в ночь с 30 на 31 января, а также утром субботы в городе прошла серия обысков и "предупредительных визитов" полицейских по адресам оппозиционеров. Издание связывает случившееся с протестной акцией в поддержку Алексея Навального, запланированной на 31 января. 

В список "пострадавших", по данным Znak.com, попали лидер "Красивого Петербурга" Красимир Врански, акционистка Дарья Апахончик, активисты "Весны" Алексей Безруков и Софья Уляшева (пресс-секретарь команды), правозащитница Евгения Литвинова. Кроме того, о давлении со стороны полиции сообщили муниципальные депутаты Владимир Волохонский и Василий Кунин. 

Ко мне домой пришли менты, настойчиво стучат в дверь. Меня дома нет, а вот соседей они тревожат. Идиотизм он во всём.

Василий Кунин, депутат МО "Малая Охта"

Параллельно с обысками в центре Петербурга было полностью перекрыто движение по Невскому проспекту. Согласованные действия исполнительной власти и силовиков сделали невозможным проведение шествия по центру города. В связи с этим "Штаб Навального" перенес "точку сбора" на Пионерскую площадь. 

Фото: социальные сети

Теги: алексей навальный, новости спб, обыски, протесты 31 января
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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