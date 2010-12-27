В Петербурге 6-летний малыш отравился обезболивающим

Мальчик попал в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Вечером 12 августа из квартиры дома №47 на улице Коллонтай госпитализировали 6-летнего мальчика. Об этом сообщил 78.ru источник в правоохранительных органах.

Известно, что ребенок по недосмотру родителей наглотался обезболивающих таблеток. У юного пациента диагностировали острое отравление. Сейчас он находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Ростове 6-летняя девочка попала в реанимацию, выпив "колы".

Фото: Piter.TV