В Ростове 6-летняя девочка попала в реанимацию, выпив "колы"

Ребенок залпом выпил поллитра газировки и ему сразу стало плохо.

В Ростове врачи борются за жизнь и здоровье 6-летнего ребенка, который отравился газировкой.

4 августа в 20ю больницу Ростова-на-Дону поступила 6-летняя девочка с сильнейшим отравлением. Малышка находится в реанимации, ее состояние оценивается как тяжелое. Мать девочки рассказала медикам, что дочка залпом выпила 0,5 литра газированной "кока-колы" и ей тут же стало плохо. Ребенка начало рвать и резко ухудшилось общее состояние.

Ранее Piter.TV рассказывал, что во Франции 22-летней девушке официант принес вместо яблочного сока промышленное моющее средство. Цепь случайностей привела к тому, что девушка получила серьезные ожоги слизистой и может лишиться пищевода.

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