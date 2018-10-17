В Петербурге осудили серийного поджигателя

Мужчину признали виновным в двух аналогичных преступлениях.

Невский районный суд Петербурга вынес свой приговор в отношении мужчины, которого подозревали в серийных поджогах. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Согласно материалам дела, 28 мая подсудимый подпалил капот Hyundai Accent. Машина была припаркована возле одного из домов на 2-м Рабфаковском переулке. В результате иномарка сгорела дотла.

Аналогичное преступление было совершено на следующий день. Жертвой поджигателя стал владелец "Газ 3110". Транспортное средство стояло возле дома на улице Бабушкина.

В суде мужчина согласился со всеми обвинениями. Ему назначили наказание в виде двух лет и двух месяцев условно.

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Фото: Piter.TV