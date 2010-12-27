Прокуратура потребовала закрыть сайты "зацеперов". Выявлено, что на видеороликах описывают, как правильно производить "зацепинг", который считается запрещенным способ проезда.

По требованию Ленинград-Финляндской транспортной прокуратуры судом было закрыто три сайта, где подробно описывалась инструкция по "зацепингу".

Надзорный орган выявил три интернет-ресурса, где предоставлялась информация для подростков, которые хотят испробовать опасный вид баловства, как "зацепинг". На "Ютуб" было найдено несколько обучающих видеоролика, на которых рассказывались запрещающие способы проезда на железнодорожном транспорте. Кроме того, такие способы крайне опасны для жизни.

Прокуратура через суд потребовала признать информацию в Сети запрещенной к распространению на территории России. В настоящее время ожидается, когда решение вступит в силу, осле чего Роскомнадзор заблокирует сайты "зацеперов".

Зацепинг - это способ передвижения на поезде, при котором человек целяется к нему снаружи за различные поручни, лестницы, подножки и другие элементы.

Фото: пользователь "Вконтакте" Илья Цыпкин