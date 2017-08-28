В Петербурге рецидивист погиб после падения с 10 этажа

Мужчина из Новгородской области выпал из окна 10 этажа

В Петербурге под окнами жилого дома в Приморском районе обнаружили труп мужчины с признаками падения с высоты. По предварительным данным, это случилось в воскресенье, 27 августа 2017 года, на Дибуновской улице.

Местный житель прогуливал свою собаку около половины шестого часа утра и увидел лежащий под окнами труп. Мужчина вызвал полицию. Прибывшие на место происшествия правооханители установили, что мужчина выпал из окна квартиры, расположенной на десятом этаже.

Полицейским удалось установить личность погибшего. Им оказался тридцатилетний мужчина, который снимал в этом доме квартиру. В 2011 году погибший привлекался к уголовной ответственности за побои и кражу.

Обстоятельства смерти мужчины выясняются.

Видео: архив