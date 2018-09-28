Неизвестный поджег Mercedes-Benz на Наставников

Злоумышленнику грозит до 5 лет тюрьмы.

В Петербурге разыскивают неизвестного, который поджег Mercedes-Benz С-230 на проспекте Наставников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Информация о поджоге поступила в правоохранительные органы 4 июня. Владельцем автомобиля оказался мужчина 1976 года. Автомобиль частично выгорел, пострадавших нет.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Умышленные уничтожение или повреждение имущества". Поджигателю грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее мы писали, что два подростка пострадали во время пожара в квартире на Косыгина.

Фото: Piter.TV