В Петербурге разыскивают похищенный из поселка Ильичево Cadillac за 5,2 млн рублей

Владельцем машины оказался независимый партнер "Гербалайфа".

В четверг, 16 июля, в полицию обратился 51-летний петербуржец, работающий независимым партнером "Гербалайфа". Мужчина пожаловался, что неизвестный угнал его дорогостоящий "Кадиллак" с улицы Парковая в поселке Ильичево Ленобласти. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что машина черного цвета и 2019 года выпуска была застрахована и оборудована системой слежения. Владелец иномарки оценил потерю в 5,2 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о краже, полиция разыскивает угонщика и похищенную машину.

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