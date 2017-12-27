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Новости Картина дня
В новогодние праздники петербуржцы ходят на "бесплатные" экскурсии по парадным
Сегодня, 13:33
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lesjasap
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В новогодние праздники петербуржцы ходят на "бесплатные" экскурсии по парадным

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Во время праздничных выходных петербуржцы посещают экскурсионные программы по парадным города.

В Петербурге становятся популярны “бесплатные” экскурсии по дворам и парадным Северной столицей. Подобные мероприятия проводятся сразу в нескольких районах города: Петроградском, Василеостровском, Кировском и других. 
 
Как сообщают экскурсоводы, на каждую лекцию приходит не менее 40 человек. В о время новогодних праздников события вызывают особый интерес у жителей города на Неве. 
 
Отметим, что экскурсии проводятся под  руководством опытным историков и краеведов. Проблем с нахождением “нужного” объекта нет, така как весь центр Петербурга заполнен архитектурными изысками, о которых можно рассказать много интересной информации. В случае, если вам понравится сопровождение гида, организаторы принимают деньги, которые идут на поддержание и развитие проекта. 
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Теги: бесплатные экскурсии , праздники , праздничные выходные
Категории: Новости СПб Картина дня

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