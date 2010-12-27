В Петербурге провели первую военно-патриотическую спартакиаду среди молодежи 

Соревнования прошли в Доме офицеров Западного военного округа.

В минувшую среду, 20 ноября, в Доме офицеров Западного военного округа прошла первая военно-патриотическая спартакиада среди юных петербуржцев. Об этом сообщает объединение подростково-молодежных клубов Центрального района "Перспектива".

В спартакиаде участвовали воспитанники объединения подростково-молодежных клубов, спортивных школ и студенты образовательных учреждений Центрального района.

"Соревновались 9 команд по 6 человек в каждой. На первом этапе при активной поддержке болельщиков юнармейцы стреляли из электронного оружия, выполняли норматив по снаряжению магазина АК-74, разбирали и собирали макет автомата Калашникова", —сказано в сообщении.

Также юные петербуржцы за десятки секунд надевали защитную одежду и снаряжение. По итогам общего зачёта глава администрации Центрального района Максим Мейксин и депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Мария Щербакова наградили победителей кубками, медалями и памятными подарками.

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Фото:пресс-служба ОПМК "Перспектива"