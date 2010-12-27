В Колпино откроется новый детский сад с бассейном и стадионом

Здание готово к приему детей.

На Понтонной улице в Колпино скоро откроется детский сад на 120 мест. Об этом сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга.

В здании уже выполнили ремонт и сделали бассейн, а также благоустроили прилегающий участок. Рядом с садиком оборудовали стадион и спортивные площадки, кроме того, есть территория для прогулок.

Дошкольное учреждение находится по адресу Понтонная улица, дом 11, корпус 2. Объект выкупят власти Петербурга, после чего жители Колпинского района смогут устроить своих детей в детский сад рядом с домом.

В декабре этого года детское учреждение также появится на Юнтоловском проспекте.

Фото: pixabay.com