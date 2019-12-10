В Петербурге прошла региональная конференция AI Journey

В рамках форума эксперты и разработчики в области искусственного интеллекта и анализа данных обсудили вопросы машинного обучения, использования компьютерного зрения, нейролингвистического программирования и применения этих технологий в бизнесе и промышленности. Организатором конференции стал крупнейший игрок на российском рынке IT – Сбербанк.

Текстовый и голосовой поиск – вчерашний день. Сегодня нейронную сеть обучают распознавать изображение и находить о нем всю информацию. Поиск по картинке помогает не просто определить визуальный ряд или отыскать похожий, но и выявить фейковые профайлы в соцсетях, коммерческие объявления-дубликаты или просто купить понравившуюся вещь.

Александр Крайнов, руководитель Лаборатории компьютерного зрения и технологий искусственного интеллекта Яндекса:

Делаем ремонт: захотелось купить люстру. Увидели люстру, хотим примерно такую же. Ну или просто хотим узнать, где её купить. Невозможно текстовым описанием найти вот эту люстру – без шансов. А с картинкой все просто: загрузил и нашел что-то в этом духе.

20 спикеров из лучших IT-компаний России и мира рассказали, что в последнее время разработчики отходят от моделей, которые дают прогнозы к тем, которые автоматически обучаются на обратной связи и совершенствуют сами себя. Так в Сбербанке 99% решений по кредитованию физических лиц принимается с помощью искусственного интеллекта.

Анатолий Песенников, заместитель председателя Северо-Западного банка - директор головного отделения Сбербанка по Санкт-Петербургу:

Это персонализация, это определение с помощью голосовых технологий. Это идентификация различного рода, визуализация. Поэтому искусственный интеллект он все больше и больше поглощает отраслей и рынков в свою технологию. Сегодня целый день мы будем рассказывать вместе с нашими партнерами, что происходит на рынке. Очень важно применять эти технологии в идентификации клиента, в работе с большими данными, поэтому искусственный интеллект – очень востребованная технология.

Петербургская конференция стала заключительной из 7 региональных форумов проекта AI Journey. Стартовав 5 октября во Владивостоке, финишировать решили именно в Северной столице, ведь Петербург - главная кузница IT-кадров России. А в 2020 году в городе на Неве откроется data-хаб Сбербанка, в рамках которого планируют аккумулировать всю экспертизу по работе с данными экосистемы.