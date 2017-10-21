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Сотрудники Госавтоинспекции проверили петербуржских автовладельцев на трезвость

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Программа направлена на пресечение управления транспортными средствами в алкогольном опьянении.

В пятницу 27 июля, в Петербурге прошел рейд "нетрезвый водитель". По программе сотрудники Госавтоинспекции должны проверить петербуржских автовладельцев на трезвость. Такие меры необходимы для того, чтобы в дальнейшем предотвратить управления транспортными средствами в алкогольном опьянении. 

Осуществляли рейд на проезжей части с двустороннем движением. На видео которое прислал мобильный корреспондент видно,  как сотрудник ГИБДД останавлиет серебристую иномарку для проверки. 

Заместитель начальника отдела Калининского ГИБДД Владимир Буханко рассказал о текущем положении дел во время рейда:

На данный момент инспекторами ДПС задержан один водитель, не имеющий права управления, двое водителей без полисов ОСАГО. Еще один водитель доставлен в отдел полиции за отсутствие регистрации по месту пребывания

Отметим, что  максимально допустимое содержание алкоголя для автовлодельцев в выдыхаемом воздухе в 2018 году составляет 0,16 мг/л. Если алкотестер  определяет концентрацию паров алкоголя превышающую норму, то на водителя возлагается административная ответственность.

Ранее мы писали о том, что петербуржцев ждет ограничение движения по Лиговскому проспекту.

Фото и видео: Piter.tv

Теги: нетрезвый водитель
Категории: Лента новостей Новости СПб

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