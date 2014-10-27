На Васильевском острове и Петроградской стороне прошел парад ретротрамваев

Участие в заезде приняли трамваи разных лет.

1 октября в Петербурге на Васильевском острове прошел парад ретротрамваев. Об этом пишет "Петербургский дневник".

Трамваи проехали по Среднему проспекту В. О., проспекту Добролюбова на Петроградской стороне и Троицкому мосту. Завершили в Кузнечном переулке.

Участие в заезде приняли трамваи разных лет. Среди них – копия первых английских вагонов Brush "брешка", служебный сине-зеленый вагон "Хозяин" и выпускаемые заводом "Красный путиловец" в 1920-1930 гг. вагоны модели МС.

Ранее на Piter.TV: костюмированный парад такс прошел на Васильевском острове в честь Дня района.

Фото: пресс-служба СПб ГУП "Горэлектротранс"