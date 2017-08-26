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В Петербурге прошел фестиваль TRICKA и ЗРЕЛИЩ

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В клубе А2 17 марта была настоящая жара! Международный фестиваль «TRICKA и ЗРЕЛИЩ» собрал на одной площадке более тысячи человек. Петербуржская публика пришла в А2  поддержать участников и посмотреть выступления лучших танцоров города. 

Соревнования проходили в трех направлениях — хип хоп, брейкинг и трикинг.  Судить выступления приехали мировые звезды из Португалии, Польши, Нидерландов и США.

Каждая команда выложилась на максимум. Юные танцоры выступили так мощно, что утерли нос многим взрослым коллективам.

Баттлы чередовались с яркими музыкальными номерами. Незабываемую шоу-программу с вокальным сопровождением представил Mussorgsky Jazz Orchestra при участии специального гостя Fuze (Krec).  Команда 158 crew и премьер Михайловского театра Иван Зайцев устроили настоящее ЦИРКОВОЕ ШОУ!


Финальной частью шоу стало долгожданное выступление группы The Hatters. Во время концерта лучшие спортсмены в направлении трикинга устроили выступление-импровизацию под зажигательную музыку.  Организаторы проекта пообещали, что в следующем году фестиваль станет еще зрелищнее и масштабнее.

Видео и фото - PiterTV

Вера Иптышева, Глеб Лялин

 

Теги: tricka и зрелищ , виталий уливанов , хип хоп
Категории: Новости СПб

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