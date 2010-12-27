В Петербурге пройдет фестиваль гитарной музыки

Победитель получит 100 тысяч рублей и гитару польского мастера Петра Новака.

С 4 по 15 апреля в Петербурге пройдет VII Международный фестиваль "Магия Гитары". Принять участие в конкурсе сможет любой желающий, независимо от возраста. Заявки принимаются до 20 марта. Об этом сообщают организаторы.

Конкурс пройдет в несколько этапов. На первом участники смогут выбрать для выступления свободную форму. Во втором — к ней прибавится любое произведение Баха, а в финале от исполнителя потребуют сыграть музыку одного из предложенных композиторов. Программа должна быть исполнена наизусть и без аккомпанемента.

Отмечается, что победитель фестиваля получит 100 тысяч рублей и гитару польского мастера Петра Новака за три тысячи евро.

Ранее мы писали, что в Мариинке в первый день Масленицы выступит хор Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Фото: pixabay.com