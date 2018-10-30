В Петербурге пройдет мастер-класс для любителей качественного звука

Масштабное мероприятие состоится 19 октября в салоне PULT.ru Санкт-Петербург.

Существует распространенное мнение, что для того, чтобы разбираться в звуке, нужно иметь музыкальный слух. Это не совсем так. В Петербурге состоится бесплатный мастер-класс от британской компании Cambridge Audio, где станет известно, как правильно подбирать компоненты и чувствовать разницу в звучании.

Гости вечера смогут использовать уникальную возможность протестировать связку стримера и усилителя серии EDGE, разобраться в устройстве портативной акустики серии YoYo и компонентах серии СX. Там же для посетителей будет представлена новейшая серия AX.

Разные модели можно протестировать лично и так убедиться в качестве звука. Всех гостей ждут подарки.

Начало мастер-класса – в 13:30 и 16:30 19 октября. Место проведения – Салон PULT.ru Санкт-Петербург, расположенный в доме №9 по Литейному проспекту.

Регистрация на мастер-класс и подробная информация доступны по ссылке.

Фото: Piter.TV