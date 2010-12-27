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В Петербурге идут масштабные обыски из-за вывода за границу 750 млн рублей
Сегодня, 13:59
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Asyaromanenkova
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В Петербурге идут масштабные обыски из-за вывода за границу 750 млн рублей

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Оперативники и следователи ведут обыски в квартирах и офисах в связи с делом о незаконном выводе 750 миллионов рублей за границу.

В Петербурге во вторник, 31 октября, проходят масштабные обыски в связи с уголовным делом о незаконном выводе за границу миллионы рублей. Оперативники и следователи пришли с проверкой в 20 квартир и пять офисов подозреваемых. В следственном мероприятии участвуют оперативники налогового блока управления экономической безопасности и противодействия коррупции, а также сотрудники по расследованию организованной преступной деятельности ГСУ ГУ МВД.

По данным "Фонтанки", обыски связаны с уголовным делом о незаконном выводе за границу 750 миллионов рублей. Средства переправили за границу через искусственные займы. Все деньги перебросили на счета фирм на Кипре.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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Категории: Новости СПб

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