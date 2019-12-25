В Петербурге продолжает стремительно расти число заболевших коронавирусом людей

За минувшие сутки зафиксировано 1954 новых случаев инфицирования.

В Петербурге за минувшие сутки вновь выросло число заболевших коронавирусом людей. В оперативном штабе зафиксировали 1954 новых случаев заражения. Днем ранее эта цифра была на отметке 1942 человека.

По России дела с числом заболевших КОВИД обстоят не лучше. За прошедшие 24 часа в стране выявлено 25 293 случаев заражения против 23 827 сутками ранее.

Стабильно по приросту лидирует Москва и Московская область. Петербург в этом списке на третьем месте.

Также выросло число умерших от коронавируса людей. В Северной столице за прошедшие сутки погибло 108 человек, выздоровели 1926.

Ранее мы писали, что за сутки от COVID-19 вакцинировались более 29 тыс. петербуржцев.

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