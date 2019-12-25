В Петербурге продолжает стремительно расти число заболевших коронавирусом людей

В Петербурге за минувшие сутки вновь выросло число заболевших коронавирусом людей. В оперативном штабе зафиксировали 1954 новых случаев заражения. Днем ранее эта цифра была на отметке 1942 человека.
По России дела с числом заболевших КОВИД обстоят не лучше. За прошедшие 24 часа в стране выявлено 25 293 случаев заражения против 23 827 сутками ранее.
Стабильно по приросту лидирует Москва и Московская область. Петербург в этом списке на третьем месте.
Также выросло число умерших от коронавируса людей. В Северной столице за прошедшие сутки погибло 108 человек, выздоровели 1926.
Ранее мы писали, что за сутки от COVID-19 вакцинировались более 29 тыс. петербуржцев.
Фото: pixabay.com
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