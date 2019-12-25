Ограничения установлены по благословению Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Во вторник, 29 апреля, стало известно о том, что в Петербурге продлили запрет на посещение храмов. Соответствующие ограничения благословил Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

Петербургский митрополит Варсонофий заявил, что из-за пандемии коронавируса продлевается запрет на посещение всех храмов, которые находятся в ведении Петербургской епархии.

Когда с помощью Божией запрет будет снят, вы получите от меня особое по этому случаю уведомление сказано в сообщении

В храмах могут находиться только священнослужители и церковные работники.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге от коронавируса скончались двое пожилых мужчин.

Фото:pixabay