Во вторник, 29 апреля, стало известно о том, что в Петербурге продлили запрет на посещение храмов. Соответствующие ограничения благословил Святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
Петербургский митрополит Варсонофий заявил, что из-за пандемии коронавируса продлевается запрет на посещение всех храмов, которые находятся в ведении Петербургской епархии.
Когда с помощью Божией запрет будет снят, вы получите от меня особое по этому случаю уведомление
сказано в сообщении
В храмах могут находиться только священнослужители и церковные работники.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге от коронавируса скончались двое пожилых мужчин.
Фото:pixabay
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