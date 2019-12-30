Петербургские художники посвятили сувениры происшествию, которое произошло в марте прошлого года.

В понедельник, 27 января, стало известно о том, что в Петербурге продают сувенирные кружки с горящими казанскими трамваями. Необычный дизайн придумало творческое объединение "Пыхтящий Билли", которое занимается сувенирами на транспортную тематику.

Петербургские художники посвятили сувениры происшествию, которое произошло в марте прошлого года. Тогда в Татарстане на проспекте Ямашева вспыхнул ярким пламенем красный трамвай. К счастью, никто не пострадал.

"Казансий трамвай разогревает твой чай", —сказано на кружке.

Ранее мы сообщали о том, что в аэропорту Пулково заметили в продаже икону с президентом России Владимиром Путиным.

Фото:puffing_billy/vk.com