В понедельник, 27 января, стало известно о том, что в Петербурге продают сувенирные кружки с горящими казанскими трамваями. Необычный дизайн придумало творческое объединение "Пыхтящий Билли", которое занимается сувенирами на транспортную тематику.
Петербургские художники посвятили сувениры происшествию, которое произошло в марте прошлого года. Тогда в Татарстане на проспекте Ямашева вспыхнул ярким пламенем красный трамвай. К счастью, никто не пострадал.
"Казансий трамвай разогревает твой чай",
—сказано на кружке.
Ранее мы сообщали о том, что в аэропорту Пулково заметили в продаже икону с президентом России Владимиром Путиным.
Фото:puffing_billy/vk.com
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