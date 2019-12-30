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В Петербурге продают сувенирные кружки с горящими казанскими трамваями
Сегодня, 12:17
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IRINA_CHALKINA

В Петербурге продают сувенирные кружки с горящими казанскими трамваями

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Петербургские художники посвятили сувениры происшествию, которое произошло в марте прошлого года.

В понедельник, 27 января, стало известно о том, что в Петербурге продают сувенирные кружки с горящими казанскими трамваями. Необычный дизайн придумало творческое объединение "Пыхтящий Билли", которое занимается сувенирами на транспортную тематику.

Петербургские художники посвятили сувениры происшествию, которое произошло в марте прошлого года. Тогда в Татарстане на проспекте Ямашева вспыхнул ярким пламенем красный трамвай. К счастью, никто не пострадал. 

"Казансий трамвай разогревает твой чай",

—сказано на кружке.

Ранее мы сообщали о том, что в аэропорту Пулково заметили в продаже икону с президентом России Владимиром Путиным.

Фото:puffing_billy/vk.com

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Общество,

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