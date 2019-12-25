В Петербурге прививки от гриппа сделали 2,9 млн человек

Более половины петербуржцев поставили себе вакцину против вируса А и В.

В 2020 году привиться от гриппа успели 2,9 млн жителей Петербурга. На данный момент медиками используется четырехвалентная вакцина. Она способна защитить пациента от вирусов типа А и В. Об этом сообщила начальник отдела по организации амбулаторной помощи Комитета по здравоохранению Лариса Соловьева.

Эксперт добавила, что врачи смогли привить более половины городского населения. При этом отмечается, что на территории Петербурга идет волна заболеваний вирусом В.

Ранее эксперт прокомментировал новость об обязательных прививках для детей.

Фото: Piter.tv

