В осенний период возможна микст-инфекция.

В понедельник, 17 августа, стало известно о том, что в Петербурге прививки от гриппа начнут ставить с 21 августа. Об этом сообщил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев.

Есть пациенты, которые могут заболеть пневмококковой инфекцией Олег Эргашев

По словам вице-губернатора Петербурга, в настоящий момент власти Северной столицы подготовили 117 тысяч вакцин для профилактики этой болезни. Прививки планируется поставить 2,8 млн жителей.

Также прививать будут юных петербуржцев. Вакцинируют 93 тысяч несовершеннолетних горожан.

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки на коронавирус в Петербургу протестировали 8 тысяч человек.

Фото:Piter.TV